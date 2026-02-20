Canlı
        Nevşehir haberleri: Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdı! En zor görev!

        Nevşehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen 27 yaşındaki Sefer ve Azime Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe, son yolculuğuna uğurlandı. Sefer Doğantekin'in ağabeyi imam Fatih Doğantekin, cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi. Mustafa Efe'nin cenazesini, dedesi kucağında taşıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 08:07 Güncelleme: 20.02.2026 - 08:13
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Nevşehir'de olay, önceki gün sabah, Acıgöl ilçesi Karacaören köyünde meydana geldi. Azime Doğantekin (27) ile eşi Sefer Doğantekin (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

        YAKINLARI KAPIYI AÇAMADI

        DHA'daki habere göre kapıyı açamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİR AİLE HAYATINI KAYBETTİ

        Eve giren ekipler anne, baba ve bebeklerini yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde; Azime-Sefer Doğantekin ve Mustafa Efe bebeğin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiğini belirledi.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ SAPTANACAK

        Kesin ölüm nedenlerinin tespiti için morga götürülen cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınıp Karacaören köyüne getirildi.

        İMAM AĞABEYE EN ZOR GÖREV

        Sefer Doğantekin’in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazlarını gözyaşlarıyla kıldırdığı sırada, fenalık geçirdi.

        DEDE, TORUNUNU KUCAĞINDA UĞURLADI

        Namazlarının kılınmasının ardından cenazeler, mezarlığa götürüldü. 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin’in cenazesini, dedesi Oğuz Sağlık kucağında taşıyarak mezarlığa götürdü.

        Azime, Sefer ve bebekleri Mustafa Efe, dualarla toprağa verildi.

