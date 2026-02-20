Canlı
        Son dakika haberi: Meteoroloji'den açıklama! Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı - 20 Şubat Hava Durumu

        Meteoroloji'den açıklama! Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye geneli parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur beklenirken, Ege ve Marmara'da lodos etkili olacak. Batı ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 07:10 Güncelleme: 20.02.2026 - 07:10
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 18°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 13°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 18°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 16°

        Trabzon

        Güneşli 12°

        Bursa

        Güneşli 16°

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, dışarı çıkamayan Hasibe Büyükdemir (84) hayatını kaybetti.

