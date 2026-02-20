ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, savunma bakanlığı ve diğer kurumlara, uzaylılara ilişkin ellerindeki dosyaları yayımlama sürecini başlatmaları talimatını vereceğini duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, savunma bakanından ve ilgili yetkililerden "uzaylı ve dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ile ilgili hükümet dosyalarının belirlenmesi ve yayımlanması sürecini başlatmalarını" isteyeceğini belirtti.

OBAMA'NIN YANITI GÜNDEM OLMUŞTU

Trump'ın açıklaması eski ABD Başkanı Barack Obama'nın uzaylılara ilişkin yaptığı açıklamanın ardından geldi. Geçen hafta sonu, podcast sunucusu Brian Tyler Cohen'in "Uzaylılar gerçek mi?" sorusuna Obama'nın verdiği yanıt sosyal medyada hızla yayıldı.

Obama, "Gerçekler, ama ben görmedim. Ve Bölge 51'de tutulmuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri başkanından bile gizlenmiş devasa bir komplo yoksa, yeraltında bir tesis de yok" demişti.

TRUMP'TAN OBAMA'YA SUÇLAMA

Perşembe günü Trump, Obama'yı "gizli bilgileri ifşa etmekle" suçladı. Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, "Gerçek olup olmadıklarını bilmiyorum" dedi ve Obama için, "Gizliliği kaldırarak onu zor durumdan kurtarabilirim" ifadesini kullandı.