        ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkemenin kararını beklerken tarifeleri savundu: Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var

        ABD Başkanı Trump: Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararını aylardır beklediğini belirtterek, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 07:26 Güncelleme: 20.02.2026 - 07:26
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var
        Trump, Georgia eyaletindeki Coosa Çelik Şirketi'nin üretim tesisine yaptığı ziyarette ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Çelik sektöründeki toparlanmayı uyguladığı tarifelere bağlayan Trump, bu sayede Amerikan şirketlerinin korunduğunu, üretimin yeniden arttığını ve işlerin canlandığını anlattı.

        Trump, tarifelerle ilgili ABD Yüksek Mahkemesi kararını aylardır beklediğini belirterek, "Tarifeler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu" dedi.

        "DAVAYI AÇANLAR ÇİN ODAKLI KİŞİLER VE ÇİN'DE İŞİ OLANLAR"

        Davayı açanların "Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar" olduğunu ileri süren Trump, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savundu.

        Trump, öfkeli bir ses tonuyla, bu kararı beklemek zorunda olduğunu belirterek, tarifelerin uygulanması konusunda Başkan olarak bunu yapmaya hakkı olduğunu dile getirdi.

        ABD Başkanı Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var" ifadesini kullandı.

        Bayrampaşa'da trafikte tartışan panelvan sürücüleri kaza yaptı

        Bayrampaşa'da trafikte tartışan iki panelvan araç sürücüsü kaza yaptı.

