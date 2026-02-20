Kral Charles'ın kardeşi Andrew sorgulandı, serbest bırakıldı: Neler yaşandı?

Kral Charles, kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un kamu görevinde görevi kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından, "hukuk seyrinde ilerlemelidir" diyerek soruşturmanın bağımsız şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Polis, Andrew'u dün sabah Norfolk'taki Aylsham polis karakoluna götürerek, cinsel istismar ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'le yakın ilişkisi ve ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı belgeler hakkında sorgulandı. Yerel saatle 19.00 sularında ise araçla karakoldan ayrılırken görüntülendi.

Thames Valley Polisi, Andrew'un soruşturma kapsamında serbest bırakıldığını ve Norfolk'taki Sandringham arazisinde bulunan evinde yapılan aramaların tamamlandığını açıkladı. Berkshire, Windsor'daki eski adresi Royal Lodge'daki aramaların ise sürdüğü bildirildi.

Kraliyet ailesi için olağanüstü bir günde, sivil polisler ve araçlar sabah saat 08.00 civarında Andrew'un Sandringham'daki Wood Farm konutunda görüldü. Norfolk'taki evin yanı sıra Great Windsor Park'taki Royal Lodge'da da arama yapıldı.

Andrew'un 66. yaş gününde gerçekleşen gözaltının ardından Kral Charles, kardeşi hakkındaki polis soruşturmasına koşulsuz destek verdi. Kral açıklamasında, "Bundan sonra, bu meselenin uygun makamlar tarafından tam, adil ve usulüne uygun şekilde soruşturulacağı süreç işleyecektir. Daha önce de belirttiğim gibi, bu süreçte tam ve içten desteğimiz ve iş birliğimiz söz konusudur" dedi.

KRAL VE KRALİÇE GÖREVLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Andrew gözaltındayken kral ve kraliçe görevlerini sürdürdü. Charles, St James's Palace'ta üç ayrı resmi kabul gerçekleştirdi; Kraliçe Camilla ise Westminster'daki Sinfonia Smith Square'de öğle saatlerinde düzenlenen bir orkestral konsere katıldı.

Andrew'un gözaltına alınması, modern tarihte bir kraliyet ailesi üyesinin polis tarafından gözaltına alınmasının ilk örneği olarak değerlendiriliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da olaydan saatler önce verdiği röportajda "hiç kimse hukukun üstünde değildir" demiş ve bilgi sahibi olan herkesin ifade vermesi gerektiğini belirtmişti.