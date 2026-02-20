Kral Charles'ın kardeşi Andrew sorgulandı, serbest bırakıldı: Neler yaşandı?

Kral Charles, kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un kamu görevinde görevi kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından, "hukuk seyrinde ilerlemelidir" diyerek soruşturmanın bağımsız şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Polis, Andrew'u dün sabah Norfolk'taki Aylsham polis karakoluna götürerek, cinsel istismar ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'le yakın ilişkisi ve ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı belgeler hakkında sorgulandı. Yerel saatle 19.00 sularında ise araçla karakoldan ayrılırken görüntülendi.
Thames Valley Polisi, Andrew'un soruşturma kapsamında serbest bırakıldığını ve Norfolk'taki Sandringham arazisinde bulunan evinde yapılan aramaların tamamlandığını açıkladı. Berkshire, Windsor'daki eski adresi Royal Lodge'daki aramaların ise sürdüğü bildirildi.
Kraliyet ailesi için olağanüstü bir günde, sivil polisler ve araçlar sabah saat 08.00 civarında Andrew'un Sandringham'daki Wood Farm konutunda görüldü. Norfolk'taki evin yanı sıra Great Windsor Park'taki Royal Lodge'da da arama yapıldı.
Andrew'un 66. yaş gününde gerçekleşen gözaltının ardından Kral Charles, kardeşi hakkındaki polis soruşturmasına koşulsuz destek verdi. Kral açıklamasında, "Bundan sonra, bu meselenin uygun makamlar tarafından tam, adil ve usulüne uygun şekilde soruşturulacağı süreç işleyecektir. Daha önce de belirttiğim gibi, bu süreçte tam ve içten desteğimiz ve iş birliğimiz söz konusudur" dedi.
KRAL VE KRALİÇE GÖREVLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Andrew gözaltındayken kral ve kraliçe görevlerini sürdürdü. Charles, St James's Palace'ta üç ayrı resmi kabul gerçekleştirdi; Kraliçe Camilla ise Westminster'daki Sinfonia Smith Square'de öğle saatlerinde düzenlenen bir orkestral konsere katıldı.
Andrew'un gözaltına alınması, modern tarihte bir kraliyet ailesi üyesinin polis tarafından gözaltına alınmasının ilk örneği olarak değerlendiriliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da olaydan saatler önce verdiği röportajda "hiç kimse hukukun üstünde değildir" demiş ve bilgi sahibi olan herkesin ifade vermesi gerektiğini belirtmişti.
Thames Valley Polisi dün sabah "Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkeğin" kamu görevinde görevi kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını ve Berkshire ile Norfolk’taki adreslerde arama yapıldığını açıkladı.
Yardımcı Emniyet Müdürü Oliver Wright, kapsamlı bir değerlendirmenin ardından soruşturma başlatıldığını belirterek, kamuoyunun yoğun ilgisine rağmen soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumanın önemine dikkat çekti.
Tüm ünvanları elinden alınmıştı
Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.
İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.
Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti. Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.
Baskılar üzerine Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.
Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.
Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.
BUCKINGHAM SARAYI'NA HABER VERİLMEDİ
Gözaltı öncesinde iki kritik karar alındığı bildirildi: İlki, Andrew'un sadece ihtar altında ifadeye çağrılmasının yeterli olmayacağı; ikincisi ise arama yapılmasının gerekli olduğuydu. Gözaltı kararı, polis ekiplerine mülkle ilgili arama yetkisi sağladı ve ayrıca bir arama emri için sulh hakimine başvurma gereğini ortadan kaldırdı. Norfolk Polisi de soruşturmaya destek verdiğini açıkladı.
Kral ya da Buckingham Sarayı'nın gözaltıdan önceden haberdar edilmediği ifade edildi. Ulusal Polis Şefleri Konseyi, İçişleri Bakanlığı'na gözaltıdan 30 dakika önce rutin bilgilendirme yapıldığını bildirdi.
Andrew Mountbatten-Windsor, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları daima reddetti. Thames Valley Polisi, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı ve "Epstein dosyaları" olarak anılan belgelerin ardından yeniden gündeme gelen iddiaları değerlendiren birden fazla emniyet biriminden biri.
Daha önce, Epstein'in bir kadını Andrew ile cinsel ilişki yaşaması için Birleşik Krallık'a getirdiği ve eski prensin ticaret elçisi olarak görev yaparken Epstein'e hassas bilgiler aktardığı yönündeki iddiaların incelendiği açıklanmıştı.
Andrew'la henüz 17 yaşındayken ilişkiye girdiğini iddia eden Epstein mağduru Virginia Giuffre'nin ailesi de açıklama yaptı. Aile üyeleri, "Sonunda. Bugün, hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığı, kraliyet ailesi üyeleri dahil, haberini alarak kırık kalplerimiz bir nebze olsun hafifledi" ifadelerini kullandı ve soruşturma nedeniyle Thames Valley Polisine teşekkür etti.
KAMU GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMANIN AZAMİ CEZASI MÜEBBET
Kraliyet Savcılık Servisi'nin internet sitesine göre, kamu görevinde görevi kötüye kullanma suçunun azami cezası müebbet hapis. Andrew, bu suçlama kapsamında gözaltındayken cinsel suç iddialarıyla ilgili sorularla da karşılaşabilir.