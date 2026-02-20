Canlı
Habertürk
Habertürk
        Tüm Haberler
        Şişecam, Beykoz'daki arsalarını sattı - Emlak Haberleri

        Şişecam, Beykoz'daki arsalarını sattı

        Şişecam (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.) Beykoz'da yer alan 'Paşabahçe Gayrimenkulleri'ni 171 milyon 500 bin dolar karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.'ye sattı

        Giriş: 20.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:08
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'da yer alan ve Türkiye'nin ilk cam üretim tesisine ev sahipliği yapan arsasını sattı.

        Şişecam'dan 'Paşabahçe Gayrimenkullerinin Satışı Hk.' başlığıyla KAP'a yapılan açıklama şöyle:

        "Yatırım amaçlı gayrimenkuller altında takip edilen, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi'ndeki 251 Ada 4 Parsel, 257 Ada 6 Parsel, 270 Ada 2 parsel, 270 Ada 16 Parsel, 270 Ada 34 Parsel, 270 Ada 42 Parsel, 270 Ada 43 Parsel, 271 Ada 2 Parsel, 271 Ada 6 Parsel, 271 Ada 8 Parsel, 294 Ada 29 Parsel toplam 117.018,95 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazların tamamının, 171.500.000 USD bedel karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.'ye peşin satışına karar verilmiştir.

        Satış işlemi kapsamında tapu ve devir işlemleri için gerekli vergi, resim ve harçlar alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde karşılanacaktır."

        KAP'a yapılan bildirimde 'Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı 2.309.885.500 TL zarar hesaplanmıştır' ifadesi kullanıldı. 18 Şubat'ta yapılan değerlemede arsaların değeri 7.390.145.000 TL olarak tespit edildi.

        Cumhuriyet döneminin ilk sanayi hamlelerinden biri olarak Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası'na Türk Cam Sanayii'ni kurma görevi verdi. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’nın Beykoz'daki fabrikasının temeli 1934'te ilk cam üretim tesisi olarak atıldı. 1935'te yapılan açılışla üretim başladı. 22 Temmuz 2002'de buradaki üretim durduruldu.

        Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan çocuk yakalandı

        Kayseri'de Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan M.T. (15), yakalandı.

