        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu - İş-Yaşam Haberleri

        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu

        Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen Klon Ödeme Kuruluşunun, bu yolla elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve yoğun para transferleri aracılığıyla sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.02.2026 - 09:29 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:34
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma yürütüldü.

        Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşunun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

        Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı anlaşıldı.

        TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü belirlendi.

        Kısa sürede çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldı

        Yapılan mali analizlerde, kuruluşun hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün 00.00 ve 06.00 arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı tespit edildi.

        Hesap açılış gününde hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği, bu işlemlerin açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar", "slot" gibi ibarelerin yer aldığı anlaşıldı.

        Soruşturmada, elde edilen bu tespitlerin kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik denetim mekanizması bulunmadığını ortaya koyduğu, kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da genel müdür talimatıyla açıldığı belirlendi.

        Toplanan delillerin değerlendirilmesinde, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ile bunlardan elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlaşıldı.

        MASAK raporlarında da kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süre içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği, yine bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği yönündeki tespitler de yer aldı.

        Soruşturma kapsamında 19 zanlı hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

        Operasyonla birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu

        Gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

