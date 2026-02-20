Arjantin'de binlerce kişi çalışma reformu yasa tasarısını protesto etti

Yerel basına göre, Milei’nin Aralık 2023’te göreve başlamasından bu yana uyguladığı ekonomiyi dışa açma ve devleti küçültme politikası, yaklaşık 300 bin kayıtlı istihdamın kaybedilmesine neden oldu. Bu durumun özellikle inşaat, sanayi ve bölgesel ekonomiler üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtığı iddia ediliyor.