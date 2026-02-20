İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Kocaeli'de bir kadın cinayeti meydana geldi. Erdal Dağ, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Aylin Polat Dağ'ı tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aylin Polat Dağ, Yalova'da toprağa verildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı (55), başından tabanca ile vurarak öldüren Erdal Dağ (45), tutuklandı.
TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU
DHA'nın haberine göre olay; dün saat 15.00 sıralarında Gebze’ye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki Gebze İstasyonu'nda meydana geldi. Erdal Dağ, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Aylin Polat Dağ'ı tabancayla başından vurdu.
POLİS GÖZALTINA ALDI
Daha sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aylin Polat Dağ, kurtarılamadı.
YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aylin Polat Dağ, Yalova'da toprağa verildi.
KATİL KOCA TUTUKLANDI
Diğer yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Erol Dağ, tutuklandı.