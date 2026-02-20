Süreçte bundan sonra ne olacak? Hangi düzenlemeler masada?

Terörsüz Türkiye sürecinde ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte bir dönüm noktası geride kaldı. Artık bundan sonra yasal hukuki adımlar aşaması olacak. Öncelikle sürece özgü bir müstakil yasa, hemen ardından infaz düzenlemesi bekleniyor. Kanun teklifi çalışmalarında partilerin hukukçu kurmayları... Daha Fazla Göster Terörsüz Türkiye sürecinde ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte bir dönüm noktası geride kaldı. Artık bundan sonra yasal hukuki adımlar aşaması olacak. Öncelikle sürece özgü bir müstakil yasa, hemen ardından infaz düzenlemesi bekleniyor. Kanun teklifi çalışmalarında partilerin hukukçu kurmayları çalışacak. Grup başkan vekillerinin de çalışmalara dahil olması bekleniyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi.. Daha Az Göster