        Son dakika: İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!

        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!

        Kocaeli'de bir kadın cinayeti meydana geldi. Erdal Dağ, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Aylin Polat Dağ'ı tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Aylin Polat Dağ, Yalova'da toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:20 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:20
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        Sesli Dinle
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı (55), başından tabanca ile vurarak öldüren Erdal Dağ (45), tutuklandı.

        TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU

        DHA'nın haberine göre olay; dün saat 15.00 sıralarında Gebze’ye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki Gebze İstasyonu'nda meydana geldi. Erdal Dağ, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Aylin Polat Dağ'ı tabancayla başından vurdu.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        Daha sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aylin Polat Dağ, kurtarılamadı.

        YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aylin Polat Dağ, Yalova'da toprağa verildi.

        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        Diğer yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Erol Dağ, tutuklandı.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
