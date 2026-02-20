ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası: "Trump toplumu savaşa hazırlamadı"

ABD ve İran arasındaki tansiyon hala hayati derecede yüksek. İki uçak gemisi grubu ve düzinelerce savaş uçağı, bombardıman uçağı ve yakıt ikmal uçağı şu anda İran'ın saldırı menzilinde toplanmış durumda ve Başkan Trump İran'ı güçlü bir saldırı ile tehdit ediyor.

Trump bunu, tehdidin aciliyeti hakkında herhangi bir değerlendirme yapmadan ve hedeflediği nükleer tesislerin "yok edildiğini" iddia ettikten sonra neden tekrar saldırması gerektiğine dair herhangi bir açıklama yapmadan yapıyor.

Trump büyük ölçüde nükleer silah programına odaklanmış olsa da, kendisi ve danışmanları çeşitli zamanlarda askeri harekat için bir dizi başka gerekçe de öne sürdü: İran güçlerinin geçen ay binlercesini öldürdüğü protestocuları korumak, İran'ın İsrail'e saldırmak için kullanabileceği füze cephaneliğini yok etmek ve Tahran'ın Hamas ve Hizbullah'a verdiği desteği sona erdirmek.

Başarı oranı soru işareti

Masadaki bir soru da, Trump'ın bu kadar çabuk harekete geçirdiği askeri güçle bu amaçlara nasıl bir başarıyla ulaşabileceği. İran'ın bomba yapımında kullanılabilecek kalitedeki uranyumunun çoğu, haziran ayında yapılan son saldırıda zaten yok edildi. Trump'ın kendi beyanı, İran'ın artık bir nükleer silah üretebilecek kapasiteye yıllarca uzakta oluşu. Ancak ABD'nin hava saldırılarının ülke çapındaki protestoculara nasıl hemen yardım edeceği veya İran'ı Hamas ve Hizbullah'a finansman sağlamayı bırakmaya nasıl ikna edeceği de belli değil.

Başkan Trump, yaklaşık 90 milyonluk bir ülkeye saldırı için Amerikan halkını hazırlayan hiçbir konuşma yapmadı ve İran konusunda baskı gördüğünde, Trump rejim değişikliğinin gerçek hedefi olup olmadığına dair soruları düzenli olarak geçiştiriyor ve İran'ın asla nükleer silah elde edemeyeceği dışında, ne tür bir sonuca ulaşmak istediği belirsiz kalıyor. Ocak ayı sonlarında gazetecilerin ısrarlı sorularına yanıt veren Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da liderlik değişikliğini zorlamanın — CIA'nın en son 1953'te Başbakan Musaddık'a karşı başardığı bir şey — ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu devirmek için yürüttüğü operasyondan "çok daha karmaşık" olacağını kabul etmişti. Rubio senatörlere, "Çok uzun süredir iktidarda olan bir rejimden bahsediyorsunuz. Bu nedenle, böyle bir durum ortaya çıkarsa, çok dikkatli düşünmek gerekecek" ifadesini kullanmıştı. Kongre'den Trump'a yeşil ışık Ancak Axios'un haberine göre ABD Kongresi, Orta Doğu'da olası büyük bir savaş öncesinde Başkan Trump'a yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Trump'a karşı sembolik bir 'yetki sınırlama' kararını geçirmek için ihtiyaç duydukları Cumhuriyetçi desteği alamıyor.