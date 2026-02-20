Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltı

        İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltı

        İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 07:54 Güncelleme: 20.02.2026 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 31 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon, ülkede faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

        Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bahis operasyonu gerçekleştirdi.

        Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahısların belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

        Yöneticilik yaptığı futbol kulübü maçlarına şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Zincirleme operasyonlarda 31 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan bu kişilerin açık kimlikleri ve bulunduğu konumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, haklarında yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ASKİ'ye Gerede Havzası kirliliği nedeniyle 2 milyon lira ceza.

        Gerede Atıksu Arıtma Tesisinin kolektör hattında meydana gelen taşmaların görüntülenmesi ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait Gerede Atıksu Arıtma Tesisinin kolektör hattında meydana gelen taşmaların, Ank...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"