Tekirdağ'da, kan donduran olay Malkara ilçesinde, 17 Temmuz 2010 tarihinde yaşandı.

CANSIZ YAKILMIŞ BEDENİ BULUNDU

Niyazi Aslan, Doğanköy Mahallesi'nde başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmüş halde bulundu.

CİNAYET DOSYASI YENİDEN ELE ALINDI

DHA'daki habere göre cinayete ilişkin yapılan soruşturmada bir sonuç alınmayınca dosya, rafa kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden ele aldı.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ ÖLMÜŞ

Jandarma, cinayet şüphelilerinin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğunu belirledi. İncelemede; şüphelilerden İ.A. ve S.A.'nın zaman içinde öldüğü anlaşıldı.

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlediği operasyonda Y.A., Y.K. ve H.İ.A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.