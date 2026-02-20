Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: 16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 16 yıl önce başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülen Niyazi Aslan'ın cinayeti ile ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:12 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:04
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        Tekirdağ'da, kan donduran olay Malkara ilçesinde, 17 Temmuz 2010 tarihinde yaşandı.

        CANSIZ YAKILMIŞ BEDENİ BULUNDU

        Niyazi Aslan, Doğanköy Mahallesi'nde başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmüş halde bulundu.

        CİNAYET DOSYASI YENİDEN ELE ALINDI

        DHA'daki habere göre cinayete ilişkin yapılan soruşturmada bir sonuç alınmayınca dosya, rafa kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden ele aldı.

        5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ ÖLMÜŞ

        Jandarma, cinayet şüphelilerinin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğunu belirledi. İncelemede; şüphelilerden İ.A. ve S.A.'nın zaman içinde öldüğü anlaşıldı.

        İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarma, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlediği operasyonda Y.A., Y.K. ve H.İ.A.'yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
