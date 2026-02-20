Canlı
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı! | Son dakika haberleri

        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!

        Erzurum'da 19 yaşındaki Eren Güngör, çakmağına gaz doldurduğu tüpün patlaması sonucu dehşeti yaşadı. Yüzü ve göğsü yanan genç, hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 12:10 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:10
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Erzurum'da çakmağına gaz doldurduğu tüpün patlaması sonucu yüzü ve göğsü yanan gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre kentte yaşayan 19 yaşındaki Eren Güngör, 2 gün önce açık alanda çakmak gazı tüpüyle boş çakmağını doldurmak istedi.

        Gaz doldurduğu sırada kaçağı fark edemeyen Güngör'ün çakmağı ateşlemesiyle elindeki tüp patladı. Patlamanın etkisiyle yüzü ve göğsünde ikinci derece yanıklar oluşan Güngör, çevredekilerin yüzüne kar ve su tutmasının ardından Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

        Burada ilk müdahalesi yapılan Güngör'ün hastanenin Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi sürüyor.

        "BEN YANDIM, BAŞKALARI YANMASIN"

        Güngör, AA muhabirine, çakmağını doldururken gaz kaçağını fark edemediğini belirterek, "Çakmağı çakınca direkt elimdeki çakmak gazı tüpü patladı. Allah'tan yere fırlattım, sadece yüzüm ve göğsüm yandı. Kış olduğu için hemen yüzüme kar tuttum." dedi.

        Başına gelen talihsiz olaydan dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık yaşadığını ifade eden Güngör, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

        Bu işlemi yapmak isteyenlere çok dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güngör, "Ben yandım, başkaları yanmasın. Sol tarafım bayağı yandı, sağ tarafım ise hafif. Saçlarım, kirpiklerim ve kaşlarım yandı. Bu kadar tehlikeli olacağını beklemiyordum. Patlama anı sürekli gözümün önüne geliyor. Olaydan çok etkilendim." diye konuştu.

        BU KIŞ, ÇAKMAK GAZI PATLAMASI SONUCU 12 HASTA TEDAVİ GÖRDÜ

        Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, yüz ve göğüs bölgesinde alev yanıkları bulunan hastayı yakından takip ettiklerini anlattı.

        Bu kış sadece çakmak gazı patlaması sonucu 12 hastayı serviste tedavi ettiklerini dile getiren Nohutçu, şunları kaydetti:

        "Bu hastamızın yanıkları açık alanda olmuş ama genelde araç içinde çakmak gazı patlaması sonucu elleri, yüzü ve vücudundan yananlar oluyor. Hastamızın ciddi derin yanıkları yok ama yüz bölgesi hassas ve riskli olduğu için yatırarak tedavi ediyoruz. Özellikle kapalı alanlarda gaz birikmesi patlamaya yol açabiliyor. Özellikle gençler çakmak gazıyla uğraşmak gibi yanlışlar yapıyorlar, bu konuda dikkatli olmalıyız."

