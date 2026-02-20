Canlı
        Son dakika: Sakarya haberleri: Mide bulandıran görüntüler! Ayaklarıyla hamur yoğurdular... O işyerleri mühürlendi!

        Mide bulandıran görüntüler! Ayaklarıyla hamur yoğurdular... O işyerleri mühürlendi!

        Sakarya'da bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İhbar üzerine baskın yapan zabıta ekipleri, hijyen koşullarının sağlanmadığını belirleyerek imalathane ve satış yerini kapattı. Olayla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilirken, belediye "Bu görüntüler kabul edilemez" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 11:46 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:46
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ayakla hamur çiğnendiği tespit edilen tatlı imalathanesi mühürlendi.

        AA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana geldi. Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği yönünde gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

        BASKIN DÜZENLENDİ

        Zabıta ekiplerince akşam saatlerinde tatlı imalathanesine baskın düzenlendi.

        2 İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

        Denetimde uygun üretim ve hijyen koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 işyeri mühürlenerek cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.

        "BU GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ"

        Belediye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüntülere ithafen, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bu görüntüler asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

        Hakan Taşıyan'dan "iyiyim" mesajı

        Geçtiğimiz ay kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan, takipçilerine "iyiyim" mesajı verdi.

