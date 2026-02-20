Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ayakla hamur çiğnendiği tespit edilen tatlı imalathanesi mühürlendi.

AA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana geldi. Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün bir tatlı imalathanesinde ayakla hamur çiğnendiği yönünde gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

BASKIN DÜZENLENDİ

Zabıta ekiplerince akşam saatlerinde tatlı imalathanesine baskın düzenlendi.

2 İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

Denetimde uygun üretim ve hijyen koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 işyeri mühürlenerek cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.

"BU GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ"

Belediye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüntülere ithafen, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bu görüntüler asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.