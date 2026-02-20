Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Edirne'de sular çekiliyor!

        Edirne'de sular çekiliyor!

        Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri düşmeye başladı. Debinin yükselmesiyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi Adası ile bazı köy yolları da su altında kalmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:48 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sular çekiliyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de debilerinin artması nedeniyle yer yer tarım arazilerine yayılan Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri düşüşe geçti.

        AA'da yer alan habere göre kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve içinden geçtiği Edirne'de etkili olan yağışların ardından her iki nehrin debisi kısa sürede yükseldi.

        Yaz aylarında saniyede 2 metreküpe kadar düşerek kuraklığın simgesi haline gelen Tunca Nehri'nin debisi son 3 günde 208 metreküp/saniyeye kadar çıktı. Son ölçümlere göre Tunca Nehri'nin debisi 147 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

        REKLAM

        Debinin yükselmesiyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi Adası ile bazı köy yolları su altında kaldı.

        Avarız köyü yolunda su kaplı bölgeden geçmeye çalışan bir otomobil mahsur kaldı. Araçtakiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı, otomobil ise traktörle çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

        MERİÇ'TE DE DÜŞÜŞ BAŞLADI

        Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi artışı yaşandı. Yaz aylarında ortalama 40 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi son 3 günde 1288 metreküp/saniyeye kadar yükseldi. Nehir suyu yer yer tarım arazilerine yayıldı.

        Her iki nehirde de pik seviyelerin ardından düşüş gözlenirken, Meriç'in debisi son ölçümlerde 1253 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Tunca ve Meriç için DSİ'nin uyarısı "turuncu" kod seviyesinde.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Büyü yaptılar" iddiasına 2 gözaltı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın giriş ve koridorlarına toz ve sıvı benzeri maddeler sürerek "büyü yaptıkları" şüphesi uyandıran iki kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası kimlikleri belirlenen 16 ve 17 yaşındaki şüpheliler, polis ekiplerince yakala...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?