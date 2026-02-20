Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Lal Denizli ifade için adliyeye geldi | Son dakika haberleri

        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli adliyeye geldi.

        Giriş: 20.02.2026 - 12:57 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:12
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de dosyaya “şüpheli” sıfatıyla dahil edildi.

        “Uyuşturucu kullanımına yer temin etmek” ve “uyuşturucu kullanmak” suçlamaları yöneltilen Denizli, 16 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye davet edilmişti.

        ADLİYEYE GELDİ

        Denizli, davet üzerine ifade vermek için avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İfade işlemleri başladı

        İfade vermeye gitti, polisin belindeki silahı alıp kendini vurdu; o anlar güvenlik kamerasında

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, polis merkezine ifade vermek için gelen Sefa Yılmaz (37), polisin belindeki silahını alıp kendine ateş etti. Yılmaz, hayatını kaybetti.

