Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli adliyeye geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de dosyaya “şüpheli” sıfatıyla dahil edildi.
“Uyuşturucu kullanımına yer temin etmek” ve “uyuşturucu kullanmak” suçlamaları yöneltilen Denizli, 16 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye davet edilmişti.
ADLİYEYE GELDİ
Denizli, davet üzerine ifade vermek için avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İfade işlemleri başladı