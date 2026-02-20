Diyarbakır'da sınıfta dökülen cıvadan zehirlenme iddiası... 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı!
Diyarbakır'da bir öğrencinin getirdiği cıva sınıfta döküldü. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülünce öğretmenlerin ihbarıyla ekipler okula sevk edildi. Sınıftaki 17 öğrenci hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri maddeyi güvenli şekilde toplamak için çalışma başlattı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İnönü Ortaokulu'nda sınıfta yere cıva döküldü. Sınıftaki 17 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
CIVA YERE DÖKÜLDÜ
AA'nın haberine göre olay; öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulu'ndaki 7'nci sınıfta meydana geldi. İddiaya göre; bir öğrencinin dışarıdan sınıfa getirdiği cıva yere döküldü.
ÖĞRENCİLERDE ŞİKAYET OLUŞTU
Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
17 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sınıf tedbir amaçlı boşaltılırken, 17 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Öğrencilerin hastanedeki tedavisi sürerken; AFAD ekipleri, sınıfta inceleme yaparak dökülen maddenin güvenli şekilde toplanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
TABURCU EDİLDİLER
Öğrencilerin sağlık kontrolünün ardından taburcu edildikleri öğrenildi.