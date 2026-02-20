Canlı
        Haberler Gündem Güncel 6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi! | Son dakika haberleri

        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!

        Sakarya'da kahreden bir ölüm meydana geldi. Olayda, 6 gün önce TIR şoförü babası Yavuz Trabzonluoğlu'nu kaybeden 14 yaşındaki Ahmed Berat Trabzonluoğlu, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:29 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:29
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 6 gün önce TIR şoförü babasını kaybeden Ahmed Berat Trabzonluoğlu (14), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre feci kaza, dün Erenler ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeyen çalışan Ahmed Berat Trabzonluoğlu'na, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Yaralanan Trabzonluoğlu, çağrılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ahmed Berat, kurtarılamadı.

        BABASI TIR SEFERİNDE ÖLMÜŞ

        Öte yandan çocuğun babası, siroz hastası ve TIR şoförü Yavuz Trabzonluoğlu'nun (50) 6 gün önce Gürcistan'da, seferde olduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi.

        6 gün arayla hem baba hem de oğlunun ölümü, aileyi yasa boğdu. Ahmed Berat Trabzonluoğlu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti Büyükesence Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Büyükesence Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

