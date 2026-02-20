Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "İkinci gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'in sizlerle birlikte ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizler çevre duyarlılığı olan milyonları temsilen buradasınız. Milyonlarca neferi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla gözlerinizin ışıltısı yüreğimi ısıtan siz genç arkadaşlarımla birlikte, Türkiye'nin sorumluluk sahibi tüm gençlerini buradan saygıyla selamlıyorum. Siz cemrelerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizinle aynı ufka bakmak benim için ayrı bir gururdur, mutlulukların en büyüğüdür.

Siz genç arkadaşlarıma bakınca aynı zamanda kurdun, kuşun, havanın suyun hakkını gözeten bir medeniyetin mirasçılarını görüyorum. Sizlere bakınca tabiatla aynı dili konuşan bir inceliği görüyorum. Sizlere bakınca kendini dünyanın geleceğinden mesul hisseden yüksek bir sorumluluk bilinci görüyorum. Her birinize çevre hassasiyetleriniz için, afetler konusundaki farkındalığınız için kalpten teşekkür ediyorum.

Hava, su ve toprak artık iyice ürkütücü boyutlara ulaşan hızlı kirlenmeden payını alıyor. Mikro plastikler deniz canlıları için en büyük tehditlerden biri haline geliyor. Ani hava olayları insanların yanı sıra tüm canlıları etkiliyor. Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. İklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil, açıkçası doğru da değil. Cemre, ayağı toprağa basan, bir ağaç gölgesinde serinleyen, yağmurun sesine kulak verenlerin buluştuğu harbi bir iyilik hareketidir. Cemre Vakfı bir bilinç hareketidir. Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir. Çevre bilinci aynı zamanda bir var olma bilincidir. Çevre bilinci kainattaki dengeyi idrak etme bilincidir. Hatırlayın, çöp, çukur, çamur, bunu biz hallettik. Haliç'i tekrar Boğaz'ın incisi haline getirdik. Çöp dağlarının patladığı İstanbul'u ülkemizin en temiz şehirlerinden biri haline getirdik. Neredeyse 1 asırdır ihmal edilen nükleer enerjiye yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. 7 buçuk milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. 314 millet bahçesini tamamladık.