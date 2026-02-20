Önce öldürmüş, sonra evi yakmışlardı... Cezaları belli oldu!
Trabzon'da 3 akrabasını bıçaklayarak öldürdükten sonra evi ateşe verdikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan birine ağırlaştırılmış müebbet, diğerine ise yaş indirimi uygulanarak müebbet ve ek hapis cezaları verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi
Trabzon'un Araklı ilçesinde akrabalarından 3'ünü bıçaklayarak öldürdükten sonra bulundukları evi ateşe verdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 2 sanık hakkında karar verildi.
ÖLDÜRÜP YAKMIŞLARDI
AA'daki habere göre olay; Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana geldi. 21 Ağustos 2024'te ilçeye bağlı Haçovit Yaylası'ndaki evde Arif (67) ve eşi Gülüzar (61) ile Kasım A.'nın (66) bıçaklanarak öldürülmüş, ardından evleri yakılmıştı.
MAHKEME GÖRÜLDÜ
Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, olayla ilgili tutuklu yargılanan sanık Mehmet A. ve kardeşi A.A., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Tutuklu sanık Mehmet A, savunmasında pişman olduğunu ve en hafif cezayla cezalandırılmayı talep ettiğini belirtti.
"OKULUMA GİTMEK İSTİYORUM"
Sanık A.A. ise suçu olmadığını öne sürerek, "Hiçbir suçum yok. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum, okuluma gitmek istiyorum." dedi.
YAKINLARI EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ
Duruşmaya katılan maktullerin yakınları ise her iki sanığın da en ağır cezayı almasını istedi.
CEZALARINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet A.'nın "kasten öldürme" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "nitelikli hırsızlık" suçundan da 12 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Diğer sanık A.A.'nın ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine, yaş küçüklüğü indirimi dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve takdiri indirim uygulanmamasına karar verildi.
Sanığa, ayrıca "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasında yaş küçüklüğü indirimi uygulanarak 19 yıl hapis, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.