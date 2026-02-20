Trabzon'un Araklı ilçesinde akrabalarından 3'ünü bıçaklayarak öldürdükten sonra bulundukları evi ateşe verdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 2 sanık hakkında karar verildi.

ÖLDÜRÜP YAKMIŞLARDI

AA'daki habere göre olay; Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana geldi. 21 Ağustos 2024'te ilçeye bağlı Haçovit Yaylası'ndaki evde Arif (67) ve eşi Gülüzar (61) ile Kasım A.'nın (66) bıçaklanarak öldürülmüş, ardından evleri yakılmıştı.

MAHKEME GÖRÜLDÜ

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, olayla ilgili tutuklu yargılanan sanık Mehmet A. ve kardeşi A.A., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tutuklu sanık Mehmet A, savunmasında pişman olduğunu ve en hafif cezayla cezalandırılmayı talep ettiğini belirtti.

"OKULUMA GİTMEK İSTİYORUM"

Sanık A.A. ise suçu olmadığını öne sürerek, "Hiçbir suçum yok. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum, okuluma gitmek istiyorum." dedi.

YAKINLARI EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmaya katılan maktullerin yakınları ise her iki sanığın da en ağır cezayı almasını istedi.