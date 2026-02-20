Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Trabzon haberleri: Önce öldürmüş, sonra evi yakmışlardı... Cezaları belli oldu! | Son dakika haberleri

        Önce öldürmüş, sonra evi yakmışlardı... Cezaları belli oldu!

        Trabzon'da 3 akrabasını bıçaklayarak öldürdükten sonra evi ateşe verdikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan birine ağırlaştırılmış müebbet, diğerine ise yaş indirimi uygulanarak müebbet ve ek hapis cezaları verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayla evinde öldürülen 3 kişinin katillerine karar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'un Araklı ilçesinde akrabalarından 3'ünü bıçaklayarak öldürdükten sonra bulundukları evi ateşe verdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 2 sanık hakkında karar verildi.

        ÖLDÜRÜP YAKMIŞLARDI

        AA'daki habere göre olay; Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana geldi. 21 Ağustos 2024'te ilçeye bağlı Haçovit Yaylası'ndaki evde Arif (67) ve eşi Gülüzar (61) ile Kasım A.'nın (66) bıçaklanarak öldürülmüş, ardından evleri yakılmıştı.

        MAHKEME GÖRÜLDÜ

        Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, olayla ilgili tutuklu yargılanan sanık Mehmet A. ve kardeşi A.A., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Tutuklu sanık Mehmet A, savunmasında pişman olduğunu ve en hafif cezayla cezalandırılmayı talep ettiğini belirtti.

        "OKULUMA GİTMEK İSTİYORUM"

        Sanık A.A. ise suçu olmadığını öne sürerek, "Hiçbir suçum yok. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum, okuluma gitmek istiyorum." dedi.

        YAKINLARI EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

        Duruşmaya katılan maktullerin yakınları ise her iki sanığın da en ağır cezayı almasını istedi.

        CEZALARINA KARAR VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet A.'nın "kasten öldürme" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "nitelikli hırsızlık" suçundan da 12 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Diğer sanık A.A.'nın ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine, yaş küçüklüğü indirimi dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve takdiri indirim uygulanmamasına karar verildi.

        Sanığa, ayrıca "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasında yaş küçüklüğü indirimi uygulanarak 19 yıl hapis, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 19 Şubat 2026 (İran'ın Askeri Caydırıcılığı Var Mı?)

        9 polise çete suçlamasıyla gözaltı. 6 ilde 17 şüpheli gözaltında. Terörsüz Türkiye sürecinde ne yaşandı? Yavaş'tan Dervişoğlu'na ziyaret. ABD en büyük düşmanı nasıl yarattı? İran'ın askeri caydırıcılığı var mı? Kara savaşı olmadan rejim düşer mi? HT 360'ta Dilek Gül sundu.

        #trabzon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması