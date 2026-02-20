Canlı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı

        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı

        ABD Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasının, başkana tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 18:22 Güncelleme: 20.02.2026 - 18:37
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasının, başkana tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetti.

        ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerle ilgili ABD Yüksek Mahkemesi kararını aylardır beklediğini belirterek, "Tarifeler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu." demişti.

        Davayı açanların "Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar" olduğunu ileri süren Trump, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savunmuştu.

        Trump, öfkeli bir ses tonuyla, bu kararı beklemek zorunda olduğunu belirterek, tarifelerin uygulanması konusunda Başkan olarak bunu yapmaya hakkı olduğunu dile getirmişti.

        ABD Başkanı Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var." ifadesini kullanmıştı.

