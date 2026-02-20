Canlı
        Manisa'da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti

        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde yaşanan olayda 60 yaşındaki Yılmaz Uğur yaşamını yitirirken, baygın bulunan eşi hastanede tedavi altına alındı. Olayın nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 20:47 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:47
        Manisa'da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu, baygın haldeki eşi ise hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz (60) ile Hatice Uğur'dan (58) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Apartmanın 4. katındaki daireye merdivenli araçla balkondan giren itfaiye ekipleri, çifti evde hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekipleri Yılmaz Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Hatice Uğur ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yılmaz Uğur'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Gerçek Fikri Ne? - 19 Şubat 2026 (Türk Askeri Gazze'ye Girecek Mi?)

        Gazze Barış Kurulu toplandı. Gazze'ye "Barış" gelecek mi? Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. "Barış Kurulu" barış getirecek mi? Gazze şu anda ne durumda? Barış Kurulu mu? Vesayet mi? Gazelliler Barış Kurulu'na ne diyor? Gazze şu anda ne durumda? Türk Askeri Gazze'ye girecek mi? Hamas silah bırakmay...
