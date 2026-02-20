Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
Mersin'de 18 gün önce yayalara çarpan cipin yol açtığı dehşette can kaybı 4'e yükseldi. İkizi ve 2 kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Büşra Güney de yaşam mücadelesini kaybetti
Mersin'de ikiz kardeşi ile 2 kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Büşra Güney (15), 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
DHA'nın haberine göre kaza, 2 Şubat günü saat 20.30 sıralarında Tarsus ilçesi Bekirde Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.Büşra Güney
Tarsus'tan Mersin yönüne giden psikolog Melis Kuş (25), yönetimindeki cip ile önündeki aracı sollamak istedi.Kübra Güney
Ancak bu sırada Kuş'un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı.Zehra Serdil Atak
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Nejla Öztürk
Kuzenler Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney'in (15) yaşamını yitirdiği belirlendi.Kübra Güney, baba Mahmut Güney ve Büşra Güney
Yaralanan Büşra Güney, Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Sürücü Melis Kuş
Gözaltına alınan sürücü Melisa Kuş tutuklandı. Kazada ölen Kübra'nın ikiz kardeşi Büşra Güney de hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Soruşturma devam ediyor.