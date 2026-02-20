Canlı
Habertürk
Habertürk
        Son dakika haberler: Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi! | Son dakika haberleri

        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!

        Mersin'de 18 gün önce yayalara çarpan cipin yol açtığı dehşette can kaybı 4'e yükseldi. İkizi ve 2 kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Büşra Güney de yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:35 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:35
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Mersin'de ikiz kardeşi ile 2 kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Büşra Güney (15), 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

        DHA'nın haberine göre kaza, 2 Şubat günü saat 20.30 sıralarında Tarsus ilçesi Bekirde Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

        Büşra Güney
        Büşra Güney

        Tarsus'tan Mersin yönüne giden psikolog Melis Kuş (25), yönetimindeki cip ile önündeki aracı sollamak istedi.

        Kübra Güney
        Kübra Güney
        Ancak bu sırada Kuş'un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı.

        Zehra Serdil Atak
        Zehra Serdil Atak

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nejla Öztürk
        Nejla Öztürk

        Kuzenler Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney'in (15) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kübra Güney, baba Mahmut Güney ve Büşra Güney
        Kübra Güney, baba Mahmut Güney ve Büşra Güney

        Yaralanan Büşra Güney, Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Sürücü Melis Kuş
        Sürücü Melis Kuş
        Gözaltına alınan sürücü Melisa Kuş tutuklandı. Kazada ölen Kübra'nın ikiz kardeşi Büşra Güney de hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Soruşturma devam ediyor.

        Ufuk Özkan, taburcu edildi

        Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. 11 saat süren zorlu ameliyattan sadece 16 gün sonra ayağa kalkan Özkan; "Bundan sonraki hayatımda organ bağışını bir misyon olarak görüyorum" dedi 

