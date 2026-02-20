Ufuk Özkan, taburcu edildi

Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. 11 saat süren zorlu ameliyattan sadece 16 gün sonra ayağa kalkan Özkan; "Bundan sonraki hayatımda organ bağışını bir misyon olarak görüyorum" dedi