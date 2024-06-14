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        Haberler Magazin Deniz Akkaya kızı için mahkemeden ara karar çıkıt - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya'nın kızı için mahkemeden ara karar çıktı

        Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin'in kızı A.Ö'nün velayeti için açılan davada ara karar çıktı, A.Ö, yaz tatilini babasıyla geçirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:04
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        Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö ile yaşadığı bir tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etmişti.


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        Deniz Akkaya, ardından bir açıklama daha yaparak aynı evde bulunmamak için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdiğini söylemişti.
        Devlet koruması altına alınan A.Ö'ye psikolojik destek verildi.

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        Deniz Akkaya, sonrasında babası Muzaffer Akkaya'nın torununun velayetini almak için harekete geçtiğini, kendisini de hapse attırmak istediğini ileri sürmüştü.

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        Londra'da yaşayan Efe Önbilgin, 15 yaşındaki kızının velayetinin kaldırılması için 29 Mayıs 2024'te İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. O davada, bugün ara karar açıklandı. Açıklanan kararda; A.Ö'nün babasıyla kalmak istediği ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediği bildirildi.
        A.Ö'nün Çocuk Esirgeme Yurdu'nda daha fazla kalmasının mağduriyete yol açacağı için babası Efe Önbilgin'e teslimine karar verildi. Ara kararde; geçici velayete ilişkin talebin, dosya kapsamı dikkate alınarak deliller toplandıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmesi gerektiğine ilişkin ifadeleri yer aldı.

        Deniz Akkaya, yaptığı açıklamada; "Çocuğumun velayetini falan vermedim. Sadrece 15 senedir ilk defa babasıyla yaz tatiline çıkacak. Babasıyla yaz tatiline çıkması için izin verdim" dedi.

        #deniz akkaya
        #Efe Önbilgin
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