Yapay zeka artık ders

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Öğretim Kurumu ve BTK Akademi’nin ortak çalışması ile BTK Akademi altyapısının, eğitimlerinin ve derslerinin üniversiteler tarafından kullanılacağını ve ihtiyaç duyulan yeni derslerin açılarak eğitimlerin hazırlanacağını bildirdi. Dijital teknolojiler ve yapay zekâ ile ilgili derslerin üniversitelerde müfredata dahil edilerek okutulacağını vurgulayan Uraloğlu, BTK Akademi’den alınan dersleri üniversite dışı kazanım olarak öğrencilerin transkriptlerine yansıtmayı amaçladıklarını söyledi.

BTK Akademi derslerinin üniversitelerdeki hedefi ve amacı olan dersleri birebir karşılaması için düzenleme ve eklemeler yaptıklarını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, “BTK Akademi dersleri ile ön lisans programlarındaki derslerin eşleştirilmesi amacıyla ders bazında rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma ile ilgili raporların Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ortaya çıkacak raporlara göre BTK Akademi, kendi dersleri üzerinde düzenleme yaparak ön lisans programlarındaki dersleri doğrudan karşılayacak şekilde YÖK dersleri havuzu oluşturacak." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, ilk aşamada, yeni açılan ve bu yıl öğrenci alacak yapay zeka temelli 12 ön lisans programının bazı derslerinin BTK Akademi derslerinden karşılanması üzerine çalışmaların yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Uygun olabilecek ders eşleştirmeleri için taslak çalışmayı tamamladık.” dedi.

Pilot olarak ön lisans programlarında 2024-2025 Güz Döneminde okutulacak dersler için çalışma başlatıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, bu çalışmaların da Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi. Bahar dönemi ve bir sonraki yılın dersleri için çalışmaların ve eşleştirmelerin devam edeceğini de aktaran Uraloğlu, "Mevcut ön lisans derslerinin bir kısmı için BTK Akademide uygun içerik bulunamıyor veya uygun olan dersler içerik olarak eksik kalabiliyor. Bu nedenle ilave olarak yeni ders veya eksik içerik tamamlama çekimi için ilgili üniversitelerimizden teklifler alacağız.” şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZİ YAPAY ZEKA KONUSUNDA DOĞRU EĞİTMELİYİZ"

Yapay zekâ teknolojilerinin, bir insanın yapabileceği birçok görevi daha fazla veriyle daha hızlı bir şekilde yapılmasına imkân tanığını dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapay Zeka, Sağlıkta; tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinde, ulaşımda; sürücüsüz araç teknolojilerinde, ekonomide; finans sektöründeki müşteri hizmetleri ve dolandırıcılık tespiti konularında, hukukta, tarımda, eğitimde, mimaride neredeyse hayatımızın her safhasında kullanılıyor. Maalesef, yapay zekâların sunduğu imkânlar kötü niyetli kişiler, yabancı istihbaratlar ve terör örgütleri tarafından da kullanılabiliyor. O nedenle gençlerimizi yapay zeka ve teknoloji konusunda doğru eğitmeliyiz. Bu kapsamda Yüksek Öğretim Kurumu ile yaptığımız bu işbirliğini çok önemsiyoruz.”