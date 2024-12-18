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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Meteoroloji'den kritik uyarı! Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi - 18 Aralık Hava Durumu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan çevreleri kar yağışlı olacak. Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar da etkili olacak. İç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 07:20 Güncelleme: 18.12.2024 - 07:20
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        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Güneşli 14°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Güneşli 20°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Güneşli 10°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -1°

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. .

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