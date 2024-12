Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis

Olay, 16 Ekim 2022'de Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçisi K.M. ile Y.B., şüpheli 2 kişiyi yakaladı. Bekçiler, şüphelilere müdahale ederken yanlarına, bölgede iş yeri olan T.O. yaklaştı. T.O., bekçilerin müdahale ettiği kişinin, dükkanının üst katında başka bir yerde çalışan tanıdığı olduğunu görüp olayı sordu. Bekçilerle T.O. arasında tartışma çıktı. Bekçilerden biri K.M. ve T.O.'ya biber gazı sıktı. Bu sırada otomobilde oturan T.O.'nun avukatı Adem Karaca da araçtan inip, müvekkilinin yanına gitti. Avukat, bekçilere kimliğini gösterip hukuka aykırı hareket ettiklerini söyledi.