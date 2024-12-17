Putin: Kendilerini tanrının temsilcisi sanıyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda kritik açıklamalar yaptı. Vladimir Putin, dünyanın daha büyük çatışmaların eşiğinde olduğunu vurgularken Batılı yöneticilerle ilgili de yorumda bulundu.

Putin, "Batılı elitler kendilerini dünyanın tepesinde görüyor... Batı'yı yönetenler kendilerini tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görüyorlar. Oysa ki onlar tanrıya inanmıyor." diyerek Batılı yöneticileri hedef aldı. Putin ayrıca Batılı yöneticilerin kendi hegemonyalarını sürdürmek için dünyayı tehlikeye attığını ifade etti.

Putin, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sevk ederek geçmişte imzalanmış silahsızlanma anlaşmalarını da tehlikeye attığını ve bu anlaşmaların artık geçerli olmadığını belirtti. Asya Pasifik ve Avrupa'ya ABD tarafından uzun menzilli füzeler yerleştirilmesi durumunda misliyle mukabelede bulunulacağını ifade eden Putin "Güvenliğimizi sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.