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        Haberler Dünya Putin: Kendilerini tanrının temsilcisi sanıyorlar | Dış Haberler

        Vladimir Putin, Batılı elitleri hedef alarak kendilerini 'tanrının temsilcisi' sanıyorlar, dedi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin "Batı'yı yönetenler kendilerini tanrının dünyadaki temsilcisi olarak görüyorlar oysa ki tanrıya inanmıyorlar." dedi. Vladimir Putin, dünyada yaşanan gelişmelerin de tehlikeli bir noktada olduğunu ve dünyanın birçok bölgesinde büyük çatışmaların yaşanabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 22:27 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:31
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        Putin: Kendilerini tanrının temsilcisi sanıyorlar
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda kritik açıklamalar yaptı. Vladimir Putin, dünyanın daha büyük çatışmaların eşiğinde olduğunu vurgularken Batılı yöneticilerle ilgili de yorumda bulundu.

        Putin, "Batılı elitler kendilerini dünyanın tepesinde görüyor... Batı'yı yönetenler kendilerini tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görüyorlar. Oysa ki onlar tanrıya inanmıyor." diyerek Batılı yöneticileri hedef aldı. Putin ayrıca Batılı yöneticilerin kendi hegemonyalarını sürdürmek için dünyayı tehlikeye attığını ifade etti.

        Putin, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sevk ederek geçmişte imzalanmış silahsızlanma anlaşmalarını da tehlikeye attığını ve bu anlaşmaların artık geçerli olmadığını belirtti. Asya Pasifik ve Avrupa'ya ABD tarafından uzun menzilli füzeler yerleştirilmesi durumunda misliyle mukabelede bulunulacağını ifade eden Putin "Güvenliğimizi sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Putin ayrıca cephede kaydedilen başarılardan ötürü Rus askerlerine müteşekkir olduğunu söyledi. Putin, 2024 bizim için efsanevi bir yıl oldu diyerek cephede kazanılan başarıya vurgu yaptı.

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