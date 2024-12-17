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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziosmanpaşa’da su tankerinin 15 yaşındaki Asel'e çarptığı anlar güvenlik kamerasında | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa’da su tankerinin 15 yaşındaki Asel'e çarptığı anlar güvenlik kamerasında

        Gaziosmanpaşa'da tanker sürücüsü ışıklarda bekledikten sonra hareket etmeye başladığı sırada, okuldan çıkıp karşıdan karşıya geçen Asel K.'ye(15) çarptı. Tanker sürücüsü olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya böyle yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 21:11 Güncelleme: 17.12.2024 - 21:11
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        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
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        Gaziosmanpaşa'da tanker sürücüsü ışıklarda bekledikten sonra hareket etmeye başladığı sırada, okuldan çıkıp karşıdan karşıya geçen Asel K.'ye(15) çarptı. Tanker sürücüsü kaza sonrasında yaya olarak kaçarken, Asel K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Kaza dün saat 18.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Işıkta bekleyen tanker, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte hareket etti. Tanker sürücüsü, okuldan çıkarak karşıdan karşıya geçen Asel K.'yi fark etmeyerek, çarptı. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden tanker sürücüsü, aracı durdurduktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Asel K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Asel K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Tankerin Asel K.'ye çarptığı anlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asel K. ve yanındaki bir arkadaşının tanker hareket etmesine rağmen koşarak önünden geçmeye çalışmaları ve genç kızın tankerin altında kaldığı anlar yer alıyor.

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