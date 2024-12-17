Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Araştırma: Günde 7 bin adım, depresyonun yıkıcı etkilerini ortadan kaldırıyor | Sağlık Haberleri

        Günde 7 bin adım, depresyonun yıkıcı etkilerini ortadan kaldırıyor

        Günde 7 bin adım atmanın, depresyonun yıkıcı etkilerini ortadan kaldırabileceği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Jama Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada; günlük yürüyüşlerin, ruh hali üzerindeki etkileri incelendi.

        Uzmanlar, adım atmanın kalp sağlığı ve uzun ömürle ilişkilendirildiğini fakat depresyonla bağlantısı üzerine daha önce herhangi bir araştırma yapılmadığını söyledi.

        Araştırmaya göre, günde 5 binin altında adım atmak, depresyon riskini artırıyor. 7 bin 500 adım atan bireylerde ise depresyon riski yüzde 42 oranında azalıyor.

        "TAKINTI HALİNE GETİRİLMESİ YANLIŞ"

        Egzersiz ve sağlık fizyolojisi uzmanı Lindsay Bottoms, 10 bin adım hedefinin, takıntı haline getirilmesinin yanlış olduğunu aktardı.

        Profesör Tom Yates ise orta seviyede fiziksel aktivitenin erken ölüm riskini azaltmada etkili olduğunu ancak bu seviyenin ötesinin büyük bir fark yaratmayabileceğini belirterek, “Kanıtlar, günlük 8 bin adımın sağlığa faydalı bir eşik olduğunu gösteriyor” dedi.

        Uzmanlar, düzenli yürüyüş yapmanın faydalarının yalnızca kalp ve ruh sağlığıyla sınırlı olmadığını, günlük yürüyüşlerin, kasları güçlendirdiğini, eklem ağrılarını azalttığını ve dayanıklılığı artırdığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?