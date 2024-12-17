Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok

Baas Rejiminin devrilmesinde başat rol oynayan HTŞ grubunun Lideri Colani, Suriye'nin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Colani France24'e verdiği röportajda, bütün etnik ve dini gruplarla iletişimde olduklarını belirterek hiçbir ayrımcılık yapmayacaklarını belirtti.

Colani öncellikle Suriyelilerin bulunduğu duruma değinerek "Biz Suriyeliler bu sürecin kurbanıyız. Celladımız yüzünden cezalandırıldık ki o artık bizimle değil." dedi.

Colani ayrıca uluslararası topluma seslenerek "Esad Rejiminin suçlarından ve Suriye'nin parasını kaçırmasından ötürü yargılanması için uluslararası toplumdan yardım talep ediyoruz." dedi. Colani ayrıca terör listesine alınmalarıyla ilgili de görüş belirtti. Colani, hiçbir şekilde sivilleri hedef almadıklarını ifade ederek terör olaylarına karışmadıklarını ifade etti.