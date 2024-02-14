Tercih etmenize yardımcı olması amacıyla sizler için dünyanın en romantik 10 yerini listeledik...

Bali

Bali’de ne yapabilirsiniz: Ubud Asma Bahçeleri Oteli’nde en az bir gece kalın ve seçiminizi Panoramik Delüks Havuz Villa’dan yana kullanın. Manzara karşısında diliniz tutulacak.

Neden romantik: Bunu anlayabilmek için yalnızca birkaç fotoğrafa bakmanız yeterli. Dünyada sevgiliniz ile sizden başka hiç kimse yokmuş gibi hissedeceksiniz.

Ne kadar romantik: 5/5

Ne zaman gitmeli: Evlilik teklifi için mükemmel bir seçim.

Bali dilinde ‘Seni seviyorum’: ‘Titiyangtresnasarengragane’

Paskalya Adası

Paskalya Adası’nda ne yapabilirsiniz: Hanga Roa’daki Moai’nin (Rapa Nuililer tarafından oyulan insan figürleri) arkasından gün batımını izleyin.

Neden romantik: Gün batımları her zaman romantiktir. Bir de Pasifik okyanusunun ortasında nasıl görüneceğini düşünün!

Ne kadar romantik: 2/5

Ne zaman gitmeli: Birlikte yeni bir dünya keşfetmeye gönüllü çiftler için mükemmel romantiklikte bir tatil noktası.

Rapa Nuice’de‘Seni seviyorum’: ‘Hanga rahi au kia koe’

Ushuaia, Arjantin

Ushuaia’da ne yapabilirsiniz: Sevdiğinizle dünyanın sonunu ziyaret edin. Les Eclaireurs Deniz Fenerine gidin ve manzaranın tadını çıkarın.

Neden romantik: Ushuaia, Arjantin’in en uç noktasında, dünyanın en güneyindeki bölge. Açık havada zaman geçirmeyi ve keşfetmeyi seven çiftler için mükemmel bir tatil mekânı. Ushuaia’da birlikte yapabileceğiniz birçok aktivite seçeneği de mevcut.

Ne kadar romantik: 5/5

Ne zaman gitmeli: Sevdiğiniz kişiyle dünyanın sonuna dek gitmeye hazır olduğunuzda.

İspanyolcada ‘Seni seviyorum’: Te amo

Bangkok, Tayland

Bangkok’ta ne yapabilirsiniz: Tapınakları keşfedin, tuk – tuk ile Bangkok turu yapın, sokak pazarlarında yerel kültürü tanıyın ve gökdelenlerin baş döndürücü manzarasında kaybolun.

Neden romantik: Asla uyumayan ve büyüleyiciliğini kaybetmeyen bu şehir, sokaklardaki ve restoranlardaki yerel tatların peşinde geçen bir günün sonunda, rahatlatıcı bir Tay masajını, sonrasında ise ChaoPhraya nehrinde romantik bir gezintiyi vadediyor.

Ne kadar romantik: 4/5

Ne zaman gitmeli: Şehir hayatı ile kültürel değerleri birlikte görmek istediğinizde.

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Tay dilinde ‘Seni seviyorum’: PhomRakKhun (kadına), ChanRakKhun (erkeğe)

New York

New York’ta ne yapabilirsiniz: Central Park yürüyüşü ile başlayabilirsiniz. Bundan daha romantik ne olabilir ki? Gölde tekne gezisi yaparken yeniden âşık olacaksınız. Çevrenize bakın; zaten evlilik teklifinde bulunan birçok çift göreceğinize eminiz.

Neden romantik: New York hiçbir zaman uyumayan, çift olarak daima yenebilecek ve yapılabilecek bir şeylerin olduğu bir şehir. Romantik bir akşam yemeği yiyin, sinemaya gidin ve oradan da ara sokaklarda gizlenmiş barların peşine düşün.

Ne kadar romantik: 3/5

Ne zaman gitmeli: En ideal zaman sevgililer günü. Bu zamanlarda şehir renk değiştirmeye başlıyor, dökülen yapraklar şehirde bambaşka bir hava estiriyor.

İngilizcede ‘Seni seviyorum’: ‘I love you’

Paris, Fransa

Paris’te ne yapabilirsiniz: Yürüyüşe çıkın ve şehri içinizde hissedin. Şehrin sokaklarına dağılmış onlarca pastaneden birinde tatlı krizinizi giderin, aşk tapınağına gidin ve öpüşün! Hikâyeye göre bu tapınakta öpüşen çiftlerin aşkı ve ilişkisi asla zarar görmüyor!

Neden romantik: Çünkü orası Paris, aşıklar şehri!

Ne kadar romantik:5/5

Ne zaman gitmeli: Tüm yıl boyunca

Fransızcada ‘Seni seviyorum’: ‘Je t’aime’

Las Vegas

Las Vegas’ta ne yapabilirsiniz: Bellagio Çeşmelerinin güzelliğine tanık olun, gece hayatının keyfini çıkarın, sokaklarda aşkınızı ilan edin.

Neden romantik: Las Vegas, spontane romantik jestlerin nihai noktası gibi bir yer. Hem anında evlenebilirsiniz bile!

Ne kadar romantik: 1/5

Ne zaman gitmeli: Şansın yanınızda olduğunu düşündüğünüzde.

Las Vegas’ta ‘Seni seviyorum’: ‘Vegas’ta olan Vegas’ta kalır’

Kilimanjaro

Kilimajaor’da ne yapabilirsiniz: Kilimanjaro Dağı’na tırmanın ve kar beyazı arka planda fil sürülerinin inanması güç manzarasının karşısında büyülenin.

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Neden romantik: Afrika’nın en yüksek noktasına tırmanmış olacaksınız. Böyle bir başarıyı kimle paylaşmak isterdiniz ki?

Ne kadar romantik: 2/5

Ne zaman gitmeli: Havada macera kokusu varken!

Swahili’de ‘Seni seviyorum’: ‘Nakupenda’

Venedik, İtalya

Venedik’te ne yapabilirsiniz: Şehirdeki 350’den fazla köprü boyunca gezintiye çıkın ve kanallardaki yansımaların tadını çıkarın. Saint Peter’s Bazilikasının ihtişamını görün ya da rengarenk bir ada olan Burano’ya gidin. Zamanınız kalırsa eğer, Casanova’nın ayak izlerini takip edebilir, şehvet dolu maceralarını keşfedebilirsiniz.

Neden romantik: Gondolları ve su kanalları ile yüzen bir şehir mi? Romantizmin tanımı gibi! Şehrin zamansız güzelliği, rüya ile gerçek arasındaki baştan çıkarıcı yeri, başınızın dönmesine sebep olacak.

Ne kadar romantik: 3/5

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Ne zaman gitmeli: Sonsuz aşkınızı ne zaman ilan etmek isterseniz.

İtalyancada ‘Seni seviyorum’:‘ Ti amo’

Honolulu, Hawaii

Honolulu’da ne yapabilirsiniz: Foster Botanik Bahçelerinde partnerinize bir öpücük kondurun, bir beach partiye katılın ve rahatlamanın keyfine bakın.

Neden romantik: Kartpostal gibi gün batımı, ufuk boyunca uzanan sahiller, tropik sular; Honolulu, rahatlatıcı ve romantik bir kaçamak için ideal bir nokta.

Ne kadar romantik: 3/5

Ne zaman gitmeli: Balayı için mükemmel bir seçim.

Hawaii dilinde ‘Seni seviyorum’: ‘Aloha Au Ia’oe’