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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular: Çantası ve kimlik kartları!

        Türkiye'nin konuştuğu Sedef Güler cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cesedin sarılı olduğu halıdaki temizlik şirketine ait etiketten yola çıkan polis, Beylikdüzü'ndeki cinayetin işlendiği evi bulmuştu. İçeri giren polis, evin halısının evde olmadığı gördü. En önemli delil ise evde, Sedef Güler'in çantası ve kimlik kartlarının bulunmasıydı. Elde edilen bu delillerin ardından, polis sır olayın zincirini filmleri aratmayan bir çalışmayla tek tek çözdü. Detaylar Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberinde...

        Giriş: 14.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:14
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        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
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        İstanbul Büyükçekmece'de, denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre olayın çözülmesi filmleri aratmayan bir çalışmayla gerçekleşti

        PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ SAPTANDI

        Balıkçıların ihbar ettiği, halıya sarılı ve 10’ar kiloluk dambıl bağlanarak denize atılan genç kadının kimliğini tespit etmek için parmak izinden yola çıkıldı. Parmak izinden 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu belirlendi.

        HALIDAKİ ETİKETTEN ADRES TESPİTİ

        Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri için öncelik, genç kızın öldürüldüğü evi ve delilleri bulmaktı. Polisin dikkatini halıdaki, bir halı temizleme şirketinin etiketi çekti.

        ÖNCE EV BULUNDU

        Bir yandan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, halı temizleme şirketine ulaştı. Halının resmi gösterilen halı yıkama yetkilisi, halının, emlakçı Zafer B. tarafından Beylikdüzü’ndeki bir evden alındığını söyledi. Bunun üzerine emlakçı Zafer B'ye ulaşıldı. Emlakçı Zafer B., kendisine gösterilen halının, yaklaşık bir ay önce Beylikdüzü’nde kiraya vermeden halılarını temizlettiği daireye ait olduğunu söyledi.

        GENÇ KIZIN ÇANTASI VE KİMLİĞİ BULUNDU

        Zafer B., daireyi bir ay önce Fırat B. adlı kişiye kiraladı. Adrese giden polis ekipleri, evde kimseyi bulamadı. İçeri giren polis ekipleri, olayın kilit delilleriyle karşılaştı. Evde halı yoktu. Sedef Güler’in çantası, kimlik kartı, banka kartları ve özel eşyaları bulundu. Bu polis için çok önemliydi. Ayrıca evde ceset için daha önce hazırlık yapıldığını güçlendiren boş valiz de bulundu. Evde yapılan Luminol çalışmada, genç kıza ait DNA bulgularına da ulaşıldı.

        OLAY ÇÖZÜLDÜ

        Filmleri aratmayan bir çalışmayla kısa sürede delilleri toplayan polis ekipleri, Bayrampaşa'da olduğu belirlenen 53 yaşındaki Fırat B'yi, gözaltına aldı. Ardından genç kızın en son görüştüğü O.Ö. adlı kişi de gözaltına alındı. Elde edilen güvenlik kamera kayıtlarında da Sedef Güler’in, 5 Haziran gecesinin ilk saatlerinde Yavuz Güngör ile eve giderken görüntülerine ulaşıldı. Bu görüntülerden 12 saat sonra Fırat B. de eve giderken görüntülendi.

        CESEDİ ATMAK İÇİN FARKLI PLANLAR YAPMIŞLAR

        Elde edilen iddialara göre şüpheliler genç kızın ölümünden sonra, cesedi önce valize koyup atmak istedi. Evde bulunan valizin bulunuş şekli de bunu gösteriyordu. Ancak daha sonra cesedi, halıya sarıp dambılla bağlayan şüpheliler, cesedi araçla taşıdı. Mimar Sinan Köprüsü’nden cesedi atan şüpheliler daha sonra ikinci kez aynı olay yerine gelerek cesedin batıp batmadığını kontrol etti.

        "CESEDİ YOK ETMEM İÇİN SİLAHLA TEHDİT ETTİ"

        Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorguda olayı anlatan Fırat B., olay sırasında kendisinin evinde olmadığını, arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek, "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Arkadaşım Yavuz, silahla tehdit edip cesedi yok etmek için yardım etmemi istedi. Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılı da zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık" dedi.

        ARABADA SEDEF'İN KANI SAPTANDI

        Yavuz Güngör'ün kullandığı araç da bulundu. Araçta yapılan incelemede genç kıza ait kan damlası saptandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda Sedef Güler ile olayın asıl şüphelisi olan 53 yaşındaki Yavuz Güngör'ün kızının arkadaş oldukları iddia edildi. Olayla ilgili Fırat B. tutuklanırken, O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili Yavuz Güngör aranıyor.

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