İstanbul Büyükçekmece'de denizde bulunan ve kan donduran Sedef Güler cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı.

DENİZDE CANSIZ BEDEN GÖRÜLDÜ Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 7 Haziran’da balıkçılar denizde, halıya sarılı bir cansız beden gördü.

ELLERİ KOLLARI BAĞLANMIŞ Çağrılan sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin, elleri ve kolları bağlandıktan sonra halıya zincirlenmiş, uçlarına da denize batması için 10'ar kiloluk dambılla bağlanmış olması cinayet dosyasını açtı.

TEYZE ADLİ TIPTA DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ Kimliği belirsiz cesetle ilgili çalışma yapan polis, parmak izlerinden cenazenin, 24 yaşındaki Sedef Güler’e ait olduğunu tespit etti. Bir gün önce kayıp başvurusu yapıldığı öğrenilen genç kızı, adli tıp morgunda teyzesi, sırtındaki 'Yılan' dövmesinden teşhis etti.

HALIDAKI ETİKET CİNAYETİ ÇÖZDÜ Ceset ve halı üzerinde yapılan incelemede, cinayet büro polislerinin dikkatini halıdaki etiket çekti. Bu etiket, bir halı yıkama fabrikasına aitti. Kısa süre önce fabrikaya yıkanmak üzere verilen halıdaki etiket çıkarılmamıştı. Halının fotoğrafını çeken cinayet polisi, halı yıkama fabrikasına giderek etiketten halının hangi adresten alınıp bırakıldığını öğrendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALDI Halının, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adresten alındığını belirleyen cinayet polisi önce emlakçı Zafer B'ye ulaştı. Emlakçı Zafer B'nin evi Fırat B'ye kiraladığını öğrenmesinin ardından cinayet polisi bu kez Fırat B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bayrampaşa'da olduğu belirlenen 53 yaşındaki Fırat B, gözaltına alındı. Telefonla en son irtibatta olduğu Onur Ö., ise Esenyurt'ta gözaltına alındı.

"CESEDİ KÖPRÜDEN ATTIK" Sedef Güler'in öldüğü evi, bir ay önce kiraladığı öğrenilen 53 yaşındaki Fırat B., ifadesinde, “Ben öldürmedim, arkadaşım Yavuz B., aradı. Nalburdan zincir alıp eve gittim. Cesedi halıya sardık, araçla götürüp gece köprüden attık” dediği öne sürüldü. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, cesedin Mimar Sinan Köprüsü üzerinden denize atıldığı görüntülerine ulaşıldı.