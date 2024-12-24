İran, Whatsapp yasağını kaldırdı

İran, Whatsapp ve Google Play'e uyguladığı yasağı kaldırdı İran, ünlü iletişim uygulaması Whatsapp'a ve Google Play'e uyguladığı yasakları kaldırdı. Karar İran Siber-Uzay Konseyi tarafından düzenlenen toplantının ardından açıklandı. Salı günü bir araya gelen hükûmet ve diğer kurumların yetkilileri internet politikalarıyla ilgili yeni düzenlemelere gitme kararı aldı.

Habertürk Giriş: 24.12.2024 - 21:27 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:27 facebook

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