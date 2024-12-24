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        Haberler Dünya Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu | Dış Haberler

        Rusya: ABD Afrika'da virüs laboratuvarları kurdu

        Rusya Savunma Bakanlığı 24 Aralık tarihinde ABD'nin Afrika'daki faaliyetleri ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Rusya Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birliklerinin Üst Düzey Yetkilisi General Aleksey Rtishchev "ABD, Afrika'da türüne az rastlanan patojenler üzerinde çalışmalar yürütüyor." diyerek yapılan deneylerin tıbbi ve askeri tehlikeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 20:58 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:58
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        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
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        Rusya Savunma Bakanlığı, ABD dünya genelinde yürüttüğü tıbbi çalışmalarla ilgili iddialarda bulunmaya devam ediyor. Rusya Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birliklerinin Üst Düzey Yetkilisi General Aleksey Rtishchev, ABD'nin Ukrayna ve Güneydoğu Asya'dan sonra şimdi de Afrika'da biyokimyasal çalışmalar yürüttüğüne dair iddialarda bulundu.

        Aleksey Rtishchev "Rusya, ABD'nin Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerindeki askeri ve biyolojik çalışmalarına dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmıştık. Şimdi ise Afrika giderek bir merkez hâline gelmeye başladı. ABD Yönetimi Afrika'yı doğal ve enfeksiyon yapıcı virüslerin merkezi olarak görüyor. Afrika biyolojik savaş için kullanılıyor. Kenya'da ABD Savunma Bakanlığına bağlı 10 uzman çalışmalar yürütüyor. Afrika'yı ilaç deneyleri için de bir merkez olarak değerlendiriyorlar." dedi.

        Aleksey ayrıca ABD'nin yaptığı faaliyetlere dair ortaklarına dahi hiçbir açıklama yaptığını belirtti.

        UKRAYNA RUSYA'NIN BİYOLOJİ VE NÜKLEER ARAŞTIRMALARDAN SORUMLU KOMUTANINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

        General Aleksey'den önce Rusya'nın bu alandaki en önemli ismi İgor Krillov'du. Krillov, geçtiğimiz hafta Ukrayna İstihbaratı tarafından evinin önündeki bir scooter'a yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kirollov da Aleksey gibi ABD ve Batı'nın biyolojik araştırmalarına ilişkin bilgiler sunuyor ve iddialarda bulunuyordu.

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