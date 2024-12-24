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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Asgari ücret belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücret belli oldu

        2025 yılı net asgari ücreti yüzde 30'luk artışla 22.104 TL oldu. İşveren desteği 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 20:40 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:01
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        Asgari ücret 22.104 TL oldu
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        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrasında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. İşveren desteği ise 700 liradan bin liraya çıktı.

        Böylece 2024 yılındaki 17.002 liralık net asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış oldu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan'ın açıklamasının "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

        İŞÇİ KESİMİ 29.583 TL TALEP ETMİŞTİ

        Komisyonun son toplantısına işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ katılmama kararı almıştı. TÜRK-İŞ'ten bu kararla ilgili yapılan açıklamada "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü “asgari ücret” gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir. TÜRK-İŞ’in teklifine karşılık bugüne kadar ne Hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı “karar için” toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

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