Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını bugün saat 20.30'da yapacak
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını bugün yapacak.
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.
BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPACAK
İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan komisyon, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün yapacak. Bakan Işıkhan toplantı sonrası açıklama yapacak.
İşçi tarafı toplantıya katılıp katılmamayı değerlendiriyor.
Toplantı saat 20.30'da yapılacak.