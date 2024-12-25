Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği halk otobüsünde yeğeninin eşi Enes Yiğithan Toraman'ı (29) 15 bıçak darbesi ile öldüren Volkan Aydın (39) hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 9 Ekim'de Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüslerinin ilk durağı olan Karamürsel Otogarı'ndan evine gitmek için minibüse binen evli ve 1 çocuk babası Enes Yiğithan Toraman, araca 4 Temmuz durağında binen eşinin dayısı Volkan Aydın'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Toraman kanlar içerisinde kalırken, Volkan Aydın kaçtı.

Enes ile eşi Kübra'nın evliliklerinin sıkıntılı olduğunu, bu nedenle ayrıldıklarını daha sonra barıştıklarını söyleyen Aydın, "Olay günü Kübra'nın Enes ile barışmasının Kübra'nın rızası ile olup olmadığını öğrenmek amacıyla Enes'in iş yeri olan Karamürsel'e gittim. İş yerinin nerede olduğunu bilmediğim için yeri bir süre aradım, bulamayınca da Karamürsel'den İzmit'e dönmek için otobüse bindim. Otobüste Enes Yiğithan Toraman'ı görünce yeğenime ve ailemize yaptıkları aklıma geldi ve dayanamayıp, onu bıçakladım. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı" dedi.