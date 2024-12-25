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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kocaeli'de minibüste yeğeninin eşini öldürmüştü! Müebbet hapis istemi | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de minibüste yeğeninin eşini öldürmüştü! Müebbet hapis istemi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 9 Ekim'de minibüste yeğeninin eşi Enes Yiğithan Toraman'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Volkan Aydın için müebbet hapis cezası istendi. Aydın ifadesinde, "Otobüste Enes Yiğithan Toraman'ı görünce yeğenime ve ailemize yaptıkları aklıma geldi ve dayanamayıp, onu bıçakladım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:18 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:21
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        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği halk otobüsünde yeğeninin eşi Enes Yiğithan Toraman'ı (29) 15 bıçak darbesi ile öldüren Volkan Aydın (39) hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Olay, 9 Ekim'de Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüslerinin ilk durağı olan Karamürsel Otogarı'ndan evine gitmek için minibüse binen evli ve 1 çocuk babası Enes Yiğithan Toraman, araca 4 Temmuz durağında binen eşinin dayısı Volkan Aydın'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Toraman kanlar içerisinde kalırken, Volkan Aydın kaçtı.

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        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toraman, kurtarılamadı. Saldırgan, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Volkan Aydın tutuklanırken, saldırı güvenlik kamerasına da yansıdı.

        'YEĞENİME VE AİLEMİZE YAPTIKLARI AKLIMA GELDİ'

        Cumhuriyet savcısı tarafından olay ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Toraman'ın kalbi dahil vücudunda toplam 15 bıçak darbesi olduğunun belirtildiği iddianamede, tutuklu sanık Volkan Aydın'ın ifadesi de yer aldı.

        Enes ile eşi Kübra'nın evliliklerinin sıkıntılı olduğunu, bu nedenle ayrıldıklarını daha sonra barıştıklarını söyleyen Aydın, "Olay günü Kübra'nın Enes ile barışmasının Kübra'nın rızası ile olup olmadığını öğrenmek amacıyla Enes'in iş yeri olan Karamürsel'e gittim. İş yerinin nerede olduğunu bilmediğim için yeri bir süre aradım, bulamayınca da Karamürsel'den İzmit'e dönmek için otobüse bindim. Otobüste Enes Yiğithan Toraman'ı görünce yeğenime ve ailemize yaptıkları aklıma geldi ve dayanamayıp, onu bıçakladım. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı" dedi.

        İddianamede savcı, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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