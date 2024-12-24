2024 Temmuz ayında bir konser sırasında yaşadığı göğüs ağrısı sonrası yapılan tetkiklerinde, kalp krizi geçirmediği anlaşılmış ancak bu süreçte farkında olmadığı bir şeker hastalığı tespit edilmiştir. O dönemde şeker ilaçlarına başlamış olsa da, muhtemelen kullanması gereken diğer ilaçlar reçete edilmemişti. Ayrıca, kolesterol seviyesinin de yüksek olduğu ve yoğun iş temposunun sağlık risklerini artırdığı biliniyordu.