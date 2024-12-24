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        Haberler Magazin Bestemsu Özdemir: İlişkimiz sona erdi - Magazin haberleri

        Bestemsu Özdemir: İlişkimiz sona erdi

        Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz beraberliği sonra erdi. Ayrılık haberini, Özdemir verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:44
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        "Ayrıldık"
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        Evlilikle taçlanması beklenen ilişkilerden biri daha ayrılıkla sonuçlandı.

        Bestemsu Özdemir, 21 Kasım'da Habertürk'e yaptığı açıklamada, Burak Deniz ile olan ilişkisi hakkında şunları söylemişti; "Kalbim dolu, bunu herkes biliyor ama şu an kariyerime odaklandım. Evlilikle ilgili kesin bir şey söylemek istemem, hayat bu, her şey kısmet."

        Bestemsu Özdemir

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        Bestemsu Özdemir, bu açıklamasından bir ay sonra ayrılık açıklaması yapmak zorunda kaldı. Özdemir, Burak Deniz ile ayrıldığını şöyle açıkladı; "Çok da konuşmaya gerek yok bence bu konu hakkında. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim."

        Burak Deniz

        Ayrılık nedeni hakkında açıklama yapmak istemeyen Bestemsu Özdemir, önceki açıklamasında olduğu gibi; "Kısmet" demekle yetindi.

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        #Bestemsu Özdemir
        #burak deniz
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