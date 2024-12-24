Yılbaşına kadar yağış var!

Güney Ege ve Akdeniz mevsimin şimdiye kadarki en kuvvetli yağışlarını alıyor, son 24 saatte Adana, Mersin, Antakya, Hatay, Antalya, Muğla ve İzmir yağış toplamı 50 mm’yi geçti. Bugünün tamamında 70 ila 120 mm, yarın ise 50 ila 80 mm yağış kaydetmeyi bekliyoruz.

Bu durum özellikle kıyı Akdeniz için su baskınlarına dönüşebilir. Antalya merkez dahil olmak üzere Akdeniz kıyılarının tamamında duruma hazır olmakta ve tedbir almakta yarar var. Bu yağışlı sistem 1 Ocak 2025 tarihine kadar ülkemizin güney ve batı kıyıları ile Marmara’yı etkileyecek. Hava sıcaklıkları henüz çok düşmedi, hafta sonu yaklaştıkça soğuma geliyor.

REKLAM Marmara Bölgesi ve İstanbul için 27 Aralık Cuma günü haftanın en soğuk günü, bugün 12°C olan sıcaklık 6°C’ye kadar düşecek. Bu soğuk oluk gelişi sırasında Marmara’da Çanakkale yükseklerinde kar yağışı bırakabilir. Hafta sonu görünen bu durum için tahmin güncellenecek ama şimdiden bakınca Edirne-Çanakkale-Balıkesir yükseklerinde kar ihtimali var. İstanbul’da ise 27 ve 28 Aralık’ta yağmura biraz kar karışabilir. Bir ay önce hatırlarsak Aydos-Maltepe-Sultanbeyli arasında tepeler beyazlamış, kar ertesi güne kalmadan erimişti. Bu kez o miktarda olmasa da İstanbul’a yakın yükseklerde karla karışık yağmur ve yerine göre bir miktar kar görülebilir.

İzmir’de çarşamba sabahına kadar aralıklı yağmur var, yarın öğle saatlerinden itibaren ise hava yavaşça açıyor. Sıcaklıklar şehirde 10°C’ye kadar düştü, rüzgarlı bir hafta sonu olacak. İzmir ve çevresinde yaklaşan hafta sonu hava mevsim normallerinden soğuk, parçalı bulutlu ve güneşli görünüyor. Doğu Karadeniz bu hafta Türkiye’nin en güneşli ve sıcak köşesi, batıda ve güney bölgelerde bir alçak basıncın kuvvetli hava olayları yaşanırken, Samsun’dan Artvin’e hava güneşli kalıyor. Rüzgar bölgeye güneybatıdan esince yaptığı fön etkisi ile sıcaklıkları yükseltiyor. Samsun ve Trabzon 18°C’ye ulaşan az bulutlu ve güneşli bir sonbahar havası yaşarken sık görülmeyen bu havanın tadını çıkarmalı.

Aralık ayının bu son haftası büyük şehirlerde ve güneyin tarım arazilerinde yağışlı geçiyor, barajların riskli doluluk seviyelerine kadar düştüğü, kuruduğumuz bu sonbaharın peşine şifa gibi gelen yağışlar, aşırı miktarda düşünce afete dönüşüyor. Aslında bu aşırı yağışlara uygun tasarımlar ve şehir plancılığında bilimsel yöntemlerden ödün verilmeyen projeler ile bu mevsim geçişleri, ülkemizde afete dönüşmeden de atlatılabilir. Kıyılara komşu merkezlerin her zaman karşı karşıya olduğu sorun, şehir selleri. Sağanak yağışların su baskınlarına yol açtığı her cadde, alt geçit, ev ve iş yeri, su altında kalmış her tarım arazisi büyük ekonomik kayıplar olarak bize geri dönüyor.