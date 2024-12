Ortanca çocukların kardeşlerinden daha işbirlikçi olduğu tespit edildi

Kardeşler arasındaki sıralamanın kişiliği şekillendirmeye yardımcı olup olmadığına yönelik onlarca yıl süren tartışmaların ardından Kanadalı bilim insanları, doğum sırası, aile büyüklüğü ve kişilik üzerinde şu ana kadar yapılan en büyük çalışmalardan birine imza attı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Psikoloji alanında çalışan Ontario'daki Brock Üniversitesinden Prof. Dr. Michael Ashton ve Alberta'daki Calgary Üniversitesinden Prof. Dr. Kibeom Lee, 700 binden fazla gönüllüden veri topladı ve ortanca çocukların işbirliği için önemli görülen özelliklerde kardeşlerinden daha yüksek puan aldığını belirledi.

Araştırmanın bulguları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.