En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri'nin devre arasında ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Faslı yıldızla ilgilendiği belirtilen Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer için ilk açıklama geldi.
Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah'ta yer alan haberde; Al Nassr'ın Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için çalışmalarına hız kazandırdı.
Öte yandan haberde Al Nassr'ın bu transferi kiralık olarak tamamlamayı da ihtimaller arasında tuttuğu ancak En-Nesyri'nin kiralık olarak bir kulübe transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
AL NASSR'DAN AÇIKLAMA: YANLIŞ BİLGİ!
X hesabı üzerinden Suudi Arabistan'da yer alan habere yanıt veren Al Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahish bu haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
30 MİLYON EURO ÜZERİNDE TEKLİF
En-Nesyri'yi kadrosuna katmayı çok isteyen Suudi Arabistan ekibi, bu transferi ne olursa olsun gerçekleştirmek için 30 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli hazırladığı ancak mali şartların uymaması durumunda kiralama formülü gündeme gelebilir.
Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen Faslı yıldız, bu sezon 24 maçta 9 gol - 3 asistlik performans sergiledi.