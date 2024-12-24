Çin: ABD ateşle oynuyor

ABD geçtiğimiz hafta 38 yeni Abrams tankı alan Tayvan'a yeni bir askeri yardım paketi duyurdu. 570 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketi daha çok askeri eğitime tahsis edildi. Çin ise 2 hafta önce Tayvan çevresinde 90 gemi ile çok büyük bir tatbikat düzenlemiş ve Tayvan'ın Çin'e ait olduğuna dair vurgusunu yinelemişti. ABD ise Tayvan'a yönelik politikasından geri adım atmadı.

Aiding “Taiwan independence” by arming Taiwan is like playing with fire—it will get the US burned.



Read more: 🔗https://t.co/H3bZU1XEF2 pic.twitter.com/1Zv11w7PZ6 — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) December 23, 2024 ABD'nin Tayvan'a açıkladığı askeri yardım paketi hakkında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian "ABD yeniden Tayvan'a yardım paketi açıkladı. Bu Çin'in "Tek Çin" politikasının açık bir ihlâli ve 1982 yılında imzalanan anlaşmaya aykırı bir durumdur. Bu, ABD yönetiminin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğine dair taahhütüne de uymuyor ve Tayvan'daki ayrılıkçı yönetime yanlış bir mesaj veriliyor." dedi.

REKLAM Lin Jian konuşmasının devamında ABD'yi uyararak "Tayvan, Çin politikasında merkezi bir konumdadır ve kırmızı çizgidir. ABD, bu politikasıyla ateşle oynuyor ve bu ateş ABD'yi yakacak. ABD'nin Çin'i çevreleme ve dizginleme politikası başarısızlığa mahkûmdur. ABD'yi bu tarz adımlar atmaması konusunda uyarıyor ve Çin'in ulusal güvenliği ve birliği için her türlü adımı atacağını bildiriyoruz." dedi.

THE ECONOMİST: 2025 ASYA PASİFİK'TE SAVAŞ YILI OLABİLİR The Economist Dergisi ise yayımladığı bir makalede 2025 yılının Asya Pasifik'te savaş yılı olabileceğini belirtmişti. Özellikle Filipinler ile Çin arasındaki çekişmelerin de artışı çatışma ihtimalini artırıyor. Filipinler çatışma ihtimaline karşın bölgede savunma anlaşmaları da imzalıyor. ABD ile bir savunma anlaşması imzalayan Filipinler geçtiğimiz hafta da Japonya ile benzeri bir anlaşma imzaladı.