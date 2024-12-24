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        Anasayfa Video 24 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Aralık 2024 - 17:12 Güncelleme: 24 Aralık 2024 - 17:19

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'de patlayıcı üreten fabrikada meydana gelen patlamada, 8'i kadın 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını söyledi

        * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var. Bazı kritik, yönetilen fiyatların enflasyonla güncelleyip güncellenmeyeceğini düşünüyoruz, akaryakıt bunlardan biri

        * Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara: Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık

        * Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken lider Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Roma'nın yıldızı Paulo Dybala Sarı-kırmızılıların listesinde geri planda yer alıyor

        * Şarkıcı Serdar Ortaç, hakim karşısına çıktı. Savcı tarafından açıklanan mütalaada Ortaç'ın 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi

        * TOKİ, 47 ilde 346 gayrimenkulü satıyor. Konut ve iş yerlerinden oluşan gayrimenkuller 7-8 Ocak 2025 tarihinde satışa çıkacak

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