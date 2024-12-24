24 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'de patlayıcı üreten fabrikada meydana gelen patlamada, 8'i kadın 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını söyledi
* Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var. Bazı kritik, yönetilen fiyatların enflasyonla güncelleyip güncellenmeyeceğini düşünüyoruz, akaryakıt bunlardan biri
* Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara: Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık
* Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken lider Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Roma'nın yıldızı Paulo Dybala Sarı-kırmızılıların listesinde geri planda yer alıyor
* Şarkıcı Serdar Ortaç, hakim karşısına çıktı. Savcı tarafından açıklanan mütalaada Ortaç'ın 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi
* TOKİ, 47 ilde 346 gayrimenkulü satıyor. Konut ve iş yerlerinden oluşan gayrimenkuller 7-8 Ocak 2025 tarihinde satışa çıkacak