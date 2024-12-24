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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar kamerada! Boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı

        Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar kamerada

        İstanbul Avcılar'da trafiğin yoğun yaşandığı anlarda ortaya çıkaran tartışma yerini kavgaya bıraktı. Adeta profesyonel birer boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:17 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:38
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        İstanbul Avcılar’da yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı. Sürücülerin "Ben boksörüm" diyerek birbirlerine vurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

        Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        "BEN DE BOKSÖRÜM"

        Adeta profesyonel birer boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi. Kavga tarafların birbirini yoklamasının ardından sona erdi.

        "KAMERAYA YANSIDI"

        İki sürünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #avcılar
        #E-5 ring
        #haberler
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