Eski yıldızına kanca: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfer iddiaları da günden güne artmaya başladı. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ayrılık ihtimalinin her geçen gün daha yüksek sesle konuşulması sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz basının Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye geri dönebileceğini iddia etti. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi yaklaşık 30-35 milyon euro karşılığında Al Nassr'a satabilir.
Haberde, Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi satması durumunda kadrosuna katacağı forvet için şimdiden çalışmalara başladığı ve eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi gündemine alacağı yazıldı.
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Kosovalı yıldız için Mallorca'ya 10 milyon euro civarında bir teklif yapacağı gelen haberler arasında.
2020-2021 sezonunda 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, son 4 sezondur Mallorca forması giyiyor.
Kosovalı yıldız bu sezon İspanya LaLiga'da çıktığı 14 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.