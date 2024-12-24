Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
Kırşehir'de eşi odaya girdiğinde 9 aylık hamile kadın odada kanlar içinde yerde yatıyordu. Bebek ameliyata alınarak sezaryen ile kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta bir apartmanda yaşayan piyade astsubay M.A. (27), odaya girdiğinde hamile olan eşi H.A'nın (26) kanlar içinde yerde yattığını gördü.
M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. 9 aylık hamile H.A, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan H.A'nın bebeği sezaryen ile kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Piyade astsubay M.A'nın Iğdır'da görevli olduğu, yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.