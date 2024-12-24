Mertens G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

Belçika Milli Takımı'na dönüp dönmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Mertens, "Yeni bir milli koçla kendimi milli takıma yine de açar mıyım? Tanrım, bu zor bir soru. Her zaman evet dedim ama itiraf etmeliyim ki milli aralarda yaptığım tatillerden de keyif alıyorum." dedi.