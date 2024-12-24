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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mertens G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Mertens G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı

        Sezon başında Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesini uzatan Dries Mertens, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda sarı-kırmızılılarla mukavelesi bitecek Belçikalı yıldız, takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:45
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        Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Belçika basınına geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

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        Sporza'ya konuşan Mertens, Belçika'da düzenlenen gösteri turnuvasının ardından yaptığı açıklamada, "90 dakika futbol oynamak artık bana biraz sıkıcı geliyor." ifadelerini kullandı.

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        G.SARAY'DAN AYRILACAK MI?

        "Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorusuna yanıt veren Mertens, "Göreceğiz. Şimdi kadar her şey harikaydı ama sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

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        Belçika Milli Takımı'na dönüp dönmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Mertens, "Yeni bir milli koçla kendimi milli takıma yine de açar mıyım? Tanrım, bu zor bir soru. Her zaman evet dedim ama itiraf etmeliyim ki milli aralarda yaptığım tatillerden de keyif alıyorum." dedi.

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        Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki Mertens, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 25 maçta 5 gol 12 asist kaydetti.

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